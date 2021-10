Una perdita d'olio sul manto stradale della rotatoria di corso Europa - corso San Maurizio ha provocato la caduta di una ragazza in motorino. Tanto spavento per la giovane che per fortuna non ha riportato conseguenze.

Sul posto la Polizia Locale che ha attivato il servizio di Sicurezza e Ambiente per la messa in sicurezza della carreggiata.