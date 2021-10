Code e rallentamenti in via Serralunga di Biella per un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno. La dinamica è in fase di accertamento ma dalle prime informazioni un veicolo avrebbe urtato un'auto in sosta per cause da chiarire.

Entrambi i veicoli hanno riportato notevoli danni alle rispettive carrozzerie. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Biella per i rilievi del caso e la gestione del traffico lungo la via.