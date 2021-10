Anche a Sandigliano il depliant per contrastare le truffe, sindaco: “L'informazione è arma vincente”

Carabinieri e Comune insieme per la comunità. L’attuale situazione pandemica non ha fermato i malintenzionati che continuano a perpetrare truffe ai danni di anziani e fasce deboli.

Il comune di Sandigliano, con la collaborazione del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha realizzato un opuscolo utile ad evitare raggiri e prevenire le truffe. Verrà a breve distribuito alla popolazione e messo a disposizione anche presso le attività commerciali del paese, sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ente e verrà divulgato sui canali social SandInLine.

“L’informazione e la sensibilizzazione rappresentano un arma vincente contro chi vuole approfittarsi del prossimo e soprattutto delle persone deboli - dichiara il sindaco Mauro Masiero e continua Ringrazio il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri per questa collaborazione, per la costante presenza sul territorio e per la disponibilità e sensibilità che da sempre contraddistinguono i militari dell’Arma.”

L’opuscolo contiene un decalogo di consigli utili e descrive e spiega in modo semplice alcuni esempi e casi pratici anche le trappole legate al Covid. L’invito è in ogni caso quello di contattare immediatamente il 112, numero unico di emergenza gratuito.