Cossato, protesta gruppo di genitori: “Discarica vicino a parco giochi. Stanchi, fate qualcosa”

"C'è una discarica nel centro di Cossato, a pochi passi dal parco pubblico di via Repubblica". A segnalare il caso un gruppo di genitori che, esasperati dalla situazione, ci hanno inviato una lettera.

Questo il contenuto: “Siamo stanchi di vedere una discarica a pochi metri dove giocano i nostri bambini, uscendo dal parco di fronte. Si tratta dell'ex discoteca, da anni abbandonata a se stessa con all'interno cumuli di immondizia varia, e accessibile sia da via Repubblica, tramite un cancelletto aperto a tutti (anche ai bambini) sia da via Matteotti (con porta scorrevole ma aperta) come si vede dalle foto in allegato, realizzate da pochi giorni. Ultimamente qualche maleducato la usa come pattumiera. Tutti i nostri appelli per risolvere questa brutta situazione hanno avuto esito negativo. Abbiamo segnalato al comune di Cossato. Come genitori siamo stufi di questa discarica a pochi metri dove giocano i bambini. Visto che nessuno ci ascolta abbiamo pensato di lanciare un appello, a tutti i giornali, affinché questa situazione venga risolta”.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Enrico Moggio per fare chiarezza: “Si tratta di un'area privata, già in passato abbiamo inviato segnalazioni alla proprietà con mirate azioni di intervento. Ne faremo ulteriori”.