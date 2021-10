A Camburzano il Comune tende una mano alle famiglie per i centri estivi

Il comune di Camburzano tende una mano ai suoi cittadini più giovani e alle loro famiglie. “Per favorire il recupero di socialità di bambini e adolescenti e venire incontro alle esigenze delle famiglie il Comune erogherà un contributo di 30 euro settimanali per ogni ragazzo residente in paese che si iscriverà ai centri estivi – così si legge sul sito del Comune - organizzati dall’Associazione Famiglie in Gioco di Camburzano e dall’Associazione Valle Elvo di Occhieppo Inferiore”.

Gli orari andranno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, da lunedì a venerdì. Dal 14 giugno al 23 luglio, per i bambini dai 6 ai 13 anni saranno previsti momenti per i compiti e attività ricreative.