Valdilana: domenica decima edizione del Trail Oasi Zegna

All’Oasi Zegna si festeggiano i 10 anni di Trail con Asd TrailrunningValsessera, Domenica 13 Giugno si corre sui sentieri dell’Alta Valessera con partenza e arrivo a Valdilana. Boom di iscritti per il Trail Oasi Zegna che viaggia verso i 750 partenti sulle tra distanze classiche di 60 km, 30 km, 16 km. Dopo un anno di assenza dovuta alla Pandemia si torna a correre sulle montagne Biellesi. Si festeggiano i 10 anni con il quasi Sold Out.

Ancora pochi pettorali rimangono disponibili nella giornata del 9 Giugno quando alla mezzanotte si chiuderanno definitivamente le iscrizioni. La 30 km sarà la più partecipata con ben 310 partenti e due sicuri protagonisti i leggendari fratelli Dematteis, Bernard e Martin già pluricampioni della corsa in montagna, anche a livello femminile saranno diverse le contendenti alla vittoria che in passato hanno indossato la maglia azzurra, da Chiara Bertino a Bani Barbara a Chiara Giovando e alla debuttante nel mondo del trail ma conosciutissima nel mondo dell’atletica Valentina Costanza. Soddisfattissimi gli organizzatori per i numeri raggiunti sulla gara regina, la 60km, la più selvaggia e dura, che è passata dai 150 partenti dell’edizione 2019 a quasi 250 iscritti di quest’anno.

A fare da padrone sulla gara lunga dovrebbero sicuramente essere il Vicecampione italiano Davide Cheraz e la campionessa dei deserti Katia Figini. Si raggiungerà sicuramente il Sold Out anche per la 16 km permettendo anche agli amanti delle distanze più corte di cimentarsi sui sentieri dell’Oasi Zegna. La manifestazione si svolgerà nel pieno del rispetto delle normative Covid-19, seppur prossimi a diventare zona Bianca, il Piemonte domenica sarà ancora di colore Giallo e diverse stanno ancora le regole da rispettare, sarà comunque una festa e un ritorno alle lunghe, belle e dure gare di trail.