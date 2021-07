Scacchi a scuola, ecco i vincitori del Torneo

Grande successo del 1º Torneo "Scacchi a scuola", tenutosi domenica 29 maggio presso l’ITIS “Q. Sella” di Biella. Giuseppe Falcone della 2I ITSTIT con 6 punti su 7 si è aggiudicato il primo posto; Matteo Fiori della 3A LSSA è giunto secondo, anche lui con 6 punti su 7 ma il sistema di spareggio (Bucholtz Cut1, Bucholtz totale e punteggio Sonneborn-Berger) ha decretato la vittoria di Falcone; a concludere il podio, con 5 punti, Fahd Mounir della 2D LSSA, mentre Gioele Porchietto della 1C LSSAM, con 4 punti, si è classificato primo U16. Il torneo, che ha visto la partecipazione di venti studenti ed è stato organizzato in collaborazione con il circolo scacchistico "Scacchi Club Vallemosso", è stato l’evento conclusivo del progetto di peer education iniziato a febbraio.

Agli studenti premiati sono andati un’iscrizione al circolo scacchistico dì Vallemosso, coppe, medaglie e un omaggio della pasticceria Massera. Per tutti invece un premio di partecipazione sempre della ditta Massera. Ospite del torneo il maestro FIDE Maurizio Caposciutti che ha raggiunto la nostra scuola dalla Toscana e che i ragazzi avevano già conosciuto grazie a una lezione in preparazione alla gara. Caposciutti, dopo i saluti del presidente del circolo scacchistico, è intervenuto complimentandosi per l’unicità dell’iniziativa all’interno di un contesto scolastico e di peer education. Un ringraziamento va al dirigente, a tutta la scuola, che hanno creduto fin da subito in questo progetto, e al circolo scacchistico che in trent'anni di esperienza sul territorio biellese per la prima volta ha collaborato con il nostro Istituto, con l'auspicio di poter continuare questo percorso di avvicinamento al gioco degli degli scacchi anche nei prossimi anni e anche al di fuori dell’ambito scolastico.

A tutti i ragazzi, che si sono sfidati in questo primo torneo, speriamo di aver passato non solo le nostre conoscenze ma soprattutto la nostra grande passione per questo sport.