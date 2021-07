Giardino Botanico di Oropa, i prossimi eventi

Sabato 12 giugno ore 15:00: Laboratorio POLLICIni VERDI - INNO AL SOLSTIZIO D’ESTATE

La “Notte stellata” di VAN GOGH...un inno all’imminente solstizio d’estate!

Accenno teorico alla travagliata vita dell’artista, alla sua forma d’arte e lettura iconografica dell’opera eseguita, a cui seguirà una coinvolgente attività pratica con un laboratorio plastico di pittura 3d per scoprire i segreti e le campiture più famose della storia!

Vi aspettiamo!

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio.

Riservata a bambini di età compresa tra 5-10 anni.

Prenotazioni online: https://forms.gle/5iz32w71CFFce6GP7

Sabato 12 giugno ore 15:00: Concerto Suoni in movimento (Basilica Antica del Santuario di Oropa

Torna per la sua IV edizione Suoni in movimento, una rassegna che attraversa dall’estate all’autunno i suggestivi territori del biellese inondandoli di suoni, suoni in movimento, appunto. Ventidue concerti – il prossimo il 12 giugno ad Oropa con un programma dedicato alla musica sacra “Quando fiorisce il mandorlo”: reading concert con testi originali e musica sacra e barocca, Ensamble Collegium Pro Musica. Informazioni: https://www.suoniinmovimento.it

ore 16:30 – Visita guidata al Giardino Botanico riservata agli spettatori del concerto.

Domenica 13 giugno ore 15:00 – Visita guidata

Quest’anno riprendono anche le visite guidate (costo incluso nel biglietto d’ingresso), ma con prenotazione obbligatoria (max 12 persone) entro le ore 12:00 dello stesso giorno, effettuabile online attraverso un comodo modulo raggiungibile a questo link: https://forms.gle/w4mwHMHiL1YPbMPZ8 Ricordiamo che sono disponibili gratuitamente anche le nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Dove siamo

Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino a Funivie, Parco Avventura ed al parcheggio più capiente di Oropa.

Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.

Informazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

Social: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa

Info prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it/Giardino/Prenotazioni.htm