Sella, campagna per l’alimentazione sostenibile tra i dipendenti per contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica

Un’alimentazione più sana e salutare per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Il gruppo Sella aderisce al progetto “MenoPerPiù”, una campagna di sensibilizzazione e formazione rivolta ai propri dipendenti sull’alimentazione, che si inserisce nell’ambito delle iniziative di sostenibilità sociale e ambientale in cui il Gruppo è impegnato.

Il progetto, promosso dell’associazione di volontariato Essere Animali, promuove la cultura di un’alimentazione corretta e di qualità, anche come strumento efficace per la prevenzione di diverse malattie, e la sostenibilità nella produzione degli alimenti. I dipendenti avranno a disposizione sette videopillole, fruibili attraverso la intranet aziendale, con lezioni, spunti e strumenti pratici per adottare un’alimentazione più sana, che aiuti a mantenere la propria salute e sia anche in grado di ridurre le emissioni di CO2 e lo sfruttamento delle risorse del pianeta.

Secondo la comunità scientifica internazionale, infatti, l’adozione di un’alimentazione prevalentemente a base vegetale contribuirebbe a limitare l’aumento della temperatura terrestre entro i limiti previsti dall’Accordo di Parigi. Il progetto “MenoPerPiù” vuole quindi essere non solo un ponte tra l’Agenda 2030 e la concretezza di azioni mirate, ma anche tra l’azienda e il benessere dei suoi lavoratori.