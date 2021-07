CNA Pensionati Biella, ecco il nuovo consiglio: Pozza sarà di nuovo presidente

Nel pomeriggio di martedì 8 giugno, presso la sede dell’Associazione in via Repubblica 56, si è tenuta l’Assemblea Elettiva Quadriennale di CNA Pensionati. L’incontro, svoltosi nel rispetto delle procedure anti Covid, è avvenuto alla presenza di molti soci e socie pensionate, ed ha visto la presenza del presidente di CNA Pensionati Piemonte Renato Ciocchetti, e del coordinatore regionale Sergio Oggero.

I lavori sono stati avviati dal presidente uscente Vilmer Pozza, che in maniera commossa ha salutato i presenti, dopo un lunghissimo tempo passato ad attendere se non la fine, almeno l’attenuazione delle misure restrittive, che hanno tenuto chiusi in casa tanti pensionati e pensionate, così come tutti i cittadini. Pozza si è augurato che nei prossimi mesi sarà nuovamente possibile ritrovarsi per progettare tante iniziative che riguardano i pensionati, e riprendere la vita normale. Successivamente è intervenuto Renato Ciocchetti, che ha fornito ai presenti un quadro generale delle attività di CNA Pensionati, che sostanzialmente si basa su tre azioni di rivendicazione e attenzione: - la prima riguarda una pressante richiesta al Governo nazionale per un’estensione della no tax area almeno a dodicimila euro, - la seconda riguarda la sanità, e più precisamente la ricostruzione della rete territoriale, che è stata nel tempo progressivamente smantellata, - la terza è il Welfare, ovvero un miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie, con un’attenzione ai servizi di assistenza che non possono essere a totale carico delle famiglie, ed in particolare degli anziani. CNA Pensionati è una realtà nazionale che conta oggi più di 400.000 iscritti, ed è in grado di far sentire la propria voce.

A chiudere gli interventi sono stati il presidente di CNA Biella Gionata Pirali, ed il direttore dell’Associazione Luca Guzzo, che ha poi dato il via alla parte elettiva che ha visto eleggere per acclamazione nel nuovo Consiglio di CNA Pensionati Biella le seguenti persone: Carta Bruno D’Addetta Antonio Galuppi Anna Maria Ghirardelli Manuela Guzzo Angiolino Monteleone Giuseppe Orlandini Iones Pozza Vilmer Turri Adriano Sempre per acclamazione è stato riconfermato alla presidenza Vilmer Pozza, e come vicepresidente Anna Maria Galuppi. In chiusura è stato illustrato il documento recentemente messo a punto dal Gruppo, che sarà portato nell’Assemblea Elettiva dell’Associazione prevista per il prossimo 12 giugno, così come hanno fatto i Gruppi Donne e Giovani Imprenditori.

Il nome del documento evidenzia chiaramente quale sia lo spirito con cui è stato redatto: Il Patto. Il Patto perché i Pensionati di CNA Biella si sentono ancora utili agli imprenditori, ai cittadini e alle giovani generazioni attraverso forme di volontariato, nelle trasmissioni di saperi ed esperienze e nel supporto alle famiglie che svolgono una vera funzione di ammortizzatore sociale. Per difendere il potere d’acquisto delle pensioni e lottare per l’equità e il rispetto dei diritti attraverso le generazioni. Per dialogare con gli Enti locali e le istituzioni sanitarie del territorio, allo scopo di garantire un accesso alle prestazioni mediche e alle informazioni di prevenzione e sensibilizzazione misurato sulle nuove esigenze delle persone in terza età.

Un Patto per permettere a giovani e anziani di tornare al centro delle politiche sociali. Giovani e anziani sono due grandi fasce penalizzate da troppo tempo: la prima sempre più in difficoltà a causa della crescente disoccupazione, la seconda tartassata dalle tasse e dall’aumento del costo della vita, a fronte di pensioni sempre più insufficienti e misere. Lo sviluppo e la coesione di un territorio non possono non mettere al centro l’impegno e il ruolo dei giovani e degli anziani nella società. Le disuguaglianze aumentano sempre di più e chi paga le conseguenze sono i pensionati che vedono il proprio potere d’acquisto sempre più svilito, che non riescono più nemmeno a curarsi, e i giovani che si ritrovano con un debito pubblico colossale sulle spalle, contratti flessibili, lavori pagati male e saltuari e l’idea che si debba crescere fuori dai confini nazionali.

I pensionati sono preoccupati per il futuro dei giovani soprattutto perché la crescita si è fermata e si sente sempre di più il peso delle differenze fra i ceti sociali, ma gli anziani non vogliono abbandonarsi alla rassegnazione, così come i giovani non devono dire addio agli studi e alla ricerca di lavori dignitosi e remunerati. Le due fasce della società insieme devono lottare e abbattere gli steccati e soprattutto allontanare per sempre chi vuole opporre gli interessi dei giovani a quelli degli anziani e viceversa. Ecco il perché del “Patto”. Per avviare una strategia comune capace di farci uscire dalle difficoltà che le politiche sociali degli ultimi decenni hanno creato alle due fasce della popolazione.