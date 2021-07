Lascia un libro e prendine un altro, ecco l'iniziativa originale di un negozio biellese

Claudia Ramella è appassionata di campeggio e lettura. Per la prima passione ha continuato la tradizione di famiglia gestendo con il fratello il negozio “Plein Air”, situato a Biella nella centralissima via Milano; per la seconda, invece, ha iniziato qualche anno fa mettendo a disposizione alcuni libri che aveva in casa per i clienti del suo negozio.

Ha trovato l’ispirazione dai paesi della Francia, dove anche in quelli più piccoli è presente in piazza una cassetta con dentro alcuni libri che ognuno può lasciare, prendere, leggere, tenere o riportare. Una piccola avventura che l’ha portata ora ad avere più di 50 libri nel suo negozio, con addirittura una sezione per bambini.

Grazie al passaparola ed una ragazza generosa che le ha lasciato 3 scatoloni pieni di libri pronti per essere scambiati o donati con gli altri clienti, ha dato il via all’iniziativa “Se ti piace un libro prendilo, non costa nulla”. Funziona come le casette in Francia e i libri sono a disposizione anche per chi non è cliente.