Mottarone, l'audio dell'operatrice del 118 che avverte i Carabinieri: "E' precipitata la cabina della funivia" VIDEO

“Si è schiantata una cabina alla funivia in cima al Mottarone” sono le prime parole dell'operatrice del 118 che ha chiamato i Carabinieri di Verbania. Quasi tre minuti di telefonata molto concitati. Le informazioni sono poche.

L'operatrice dice ai Carabinieri che sta mandando una medicalizzata, un elicottero e “tutti i mezzi che riusciamo a recuperare”. Intanto il Carabiniere allerta la pattuglia del Nor e quella dei Carabinieri di Stresa dicendo di dirigersi verso Stresa e che li avrebbe aggiornati nel breve.

“All’interno ci sono almeno 6 persone, non sappiamo la condizione ma sicuramente sono gravissime” continua l'operatrice del 118. “Pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco, non è neanche raggiungibile da un mezzo via terra”, continua la voce al telefono.