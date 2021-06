Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma di Valle Mosso, in merito al possesso di due cani da parte di un residente di Valdilana, che a volte li lascia sul balcone di casa al sole e stante le temperature estive non è opportuno farlo.

Si auspica che il proprietario prenda subito gli accorgimenti del caso, come da invito fattogli dai Carabinieri.