Accusa malore alla guida e urta contro un’auto in transito

Attimi di preoccupazione alle prime luci di questa mattina a Quaregna Cerreto per un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, un 35enne residente di zona avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore, urtando prima contro un altro in movimento e arrestando poi la sua marcia al centro della carreggiata.

In breve tempo il traffico ha rallentato e sul posto si sono portati velocemente i Carabinieri della Radiomobile di Cossato per regolare la circolazione stradale e assistere i due automobilisti coinvolti, che per fortuna non riportano ferite e quindi nessuno è ricorso a cure mediche.