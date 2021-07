A 25 anni dalla tragedia preghiere e fiori sulle tombe di Sagliano Micca

Sono trascorsi 25 anni ma il dramma di Sagliano Micca è rimasto nei cuori di chi è rimasto, in cerca di verità. “Domenica pomeriggio, come richiesto nella comunicazione alla Questura, una decina di persone hanno partecipato commosse alla commemorazione - ricordano gli organizzatori del coordinamento Siamo innocenti - per ricordare Attilio e Alba Ferraro, Maria Cristina e Guido Ferraro, i quattro membri della famiglia Ferraro che il 5 giugno 1996 si sono tolti la vita perché accusati di presunte molestie sui figli e nipoti. L'incontro si è svolto nel silenzio del cimitero di Sagliano Micca, dove in ogni loculo è stato deposto un fiore".