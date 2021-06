Da Biella a Roma in bici, il Macchie e Sarah ce l'hanno fatta: “In viaggio col sorriso, fantastica avventura”

Missione compiuta: Marco Macchieraldo e Sarah Avagnina hanno raggiunto l'Altare della Patria, dopo 9 giorni di viaggio e quasi 750 chilometri percorsi dalla città di Biella. Esausti ma felici hanno raggiunto, in sella alle proprie bici muscolari (da 22 e 40 kg), il cuore della capitale nella prima mattinata di ieri, 8 giugno, immortalando il lieto momento con uno scatto indimenticabile. “Il bilancio è più che positivo – confida la coppia biellese – Fantastica avventura, con momenti davvero emozionanti. È stato bello riscoprire le bellezze della nostra penisola: i colori della natura ci hanno accompagnato per tutto il tempo e le risate non sono mai mancate, nonostante la fatica”.

Molti gli aneddoti da raccontare e le sensazioni da ricordare con affetto. “Dopo 5 anni è stato stupendo riaprire quel cassetto rimasto semichiuso dall'ultima avventura – confida il Macchie – Non è facile riabituare il corpo ma ce la siamo cavata egregiamente: sveglia all'alba, ricca colazione, partenza di buonora per sfruttare appieno i momenti freschi della giornata. Il caldo ci ha frenato in Toscana ma nel complesso è andata bene. L'emozione più grande? Trovarmi di fronte al mare della Liguria. In quel preciso istante ho capito che stavamo facendo qualcosa di importante”.

Sulla stessa linea d'onda la sua compagna di viaggio: “È stata una bella sfida, soprattutto con noi stessi e i nostri limiti. Ma il sogno è diventato realtà: mi sono messa alla prova e ho centrato i miei obiettivi. Cosa ricorderò di più? Due momenti: superare il passo del Bracco, con 700 metri di dislivello, e vedere Roma dopo giorni di viaggio. Una soddisfazione indescrivibile”.

Insieme a loro l'ormai famoso gomitolo di lana di color giallo capace di unire le Alpi biellesi con la capitale d'Italia. “È diventato la nostra mascotte e un idolo sui social – confida la guida escursionista biellese – Tante persone ci hanno seguito nel corso delle nostre dirette e molti hanno avvertito il nostro buonumore”.

Certo non sono mancati alcuni imprevisti che possono accadere quando si tratta di affrontare tragitti così lunghi. “Ci siamo sostenuti a vicenda, soprattutto quando lo sconforto ha bussato alla nostra porta – spiega Macchieraldo – In quei momenti, non bisogna dargli corda ma concentrarsi sull'obiettivo finale. Inoltre, qualche guaio fisico ha colpito Sarah con un problema al tendine di Achille ma dopo mezza giornata di riposo si è ripreso il viaggio senza particolari problemi”.

Stanchi ma soddisfatti, i due biellesi stanno tornando in treno e per la mattinata di oggi è atteso il loro rientro a Biella. “Una volta scesi dal treno, torneremo nel nostro territorio a bordo delle nostre bici – concludono – Un gesto simbolico per completare degnamente la nostra avventura”.