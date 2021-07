Con gli Amici della Lana si parte alla scoperta dei ferri del Lanificio e del sentiero delle sirene

Dopo la partenza di Wool Experience del 5-6 giugno, le attività di Amici della lana proseguono con un doppio appuntamento il 12 e 13 giugno. Wool Experience è un progetto sostenuto da Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e ATL.

Ecco i nuovi appuntamenti della settimana: in occasione del World Wide Knit in Public Day 2021 il 12 giugno ritorniamo a lavorare ai ferri al Lanificio! Un pomeriggio di chiacchiere e lana per creare insieme e lavorare in compagnia, pensato per tutti gli amanti della lana, dei ferri e dell’uncinetto. La giornata internazionale del lavoro a maglia in pubblico è stata creata nel 2005 da Danielle Landes e ogni anno conta ormai centinaia di eventi realizzati in tutto il mondo. Grazie alla disponibilità di Linda Allegra sarà possibile imparare ad usare i ferri circolari impostando un cappellino, Linda inoltre potrà seguire e consigliare le più esperte per il lavoro che si vuole realizzare.

Se la giornata sarà bella avremo modo di lavorare a maglia godendoci il sole di giugno in un luogo ricco di storia tessile, altrimenti avremo a disposizione un ampio spazio coperto dove trascorrere delle piacevoli ore.

Domenica 13 giugno durante l’apertura domenicale della Rete Museale Biellese alle ore 15.30 ci sarà l’appuntamento SUL SENTIERO DELLE SIRENE - IL VILLAGGIO OPERAIO E LA ROGGIA, una visita guidata partendo dal Lanificio alla scoperta di uno dei villaggi operai più antichi d'Italia. La passeggiata infatti permetterà di scoprire i luoghi del villaggio operaio creato dalla famiglia Poma nella seconda metà del XIX secolo. Il percorso lungo la roggia sarà anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding, promossa dall’associazione in seguito ai danni subiti dall'alluvione dell’ottobre 2020.