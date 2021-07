Vigliano, lavori al gas metano: deviazione della linea bus e fermata non fruibile

Leggero cambiamento al percorso delle corse bus a Vigliano Biellese. Per alcuni lavori di collegamento al gas metano, un tratto di via Senatore Avogadro è stato reso a senso unico da via Milano.

Le corse provenienti da Valdengo della linea 310 (Piverone-Cerrione-Biella-Valdengo-Valle Mosso) devieranno lungo via La Marmora una volta percorso il primo tratto di via Senatore Avogadro. Di conseguenza non sarà fruibile la fermata di via Senatore Avogadro, fronte campo sportivo, da oggi, mercoledì 9 giugno, a domenica 20 giugno.