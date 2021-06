Treni ridotti del 50%, i pendolari chiedono la fine del contezioso Regione-Trenitalia

Trenitalia e Regione Piemonte litigano e i pendolari biellesi non godono, anzi soffrono un disservizio che dura dal 1° gennaio 2020, data di scadenza del contratto di servizio 2017-2020 tra le stesse Regione Piemonte e Trenitalia.

“Alla scadenza del 31 dicembre 2019, – ricorda Paolo Forno, presidente dell'Associazione Pendolari Biellesi – la Regione Piemonte ha disdetto tale contratto nonostante l'impegno preso a sottoscriverne il rinnovo, perché riteneva non onorabili alcuni debiti precedenti. Trenitalia ha impugnato questa decisione e ne è nato un contenzioso che, dal 1 gennaio 2020, danneggia i viaggiatori. Da allora vige l'obbligo di servizio per Trenitalia, che, tralasciando le tratte su Torino, ha comportato una riduzione delle corse confronto al pre Covid. Una situazione unica in Italia: nessun altra regione ha una riduzione del servizio rispetto al pre Covid”.

In un momento di mobilità in ripresa, questa situazione, secondo i pendolari biellesi, è folle. “Il servizio a Biella è lo stesso del 15 agosto dell'anno scorso. – afferma Paolo Forno - Una riduzione generalizzata di corse in Piemonte, del 50% su Biella, dove, la domenica, questa percentuale scende ancora: da 9 coppie di corse verso Santhià siamo passati a 4. Proprio nel momento in cui, sia al livello nazionale che europeo, si sta spingendo il trasporto su ferro che, nel nostro caso, permette una maggiore possibilità di accesso ai capoluoghi come Torino e Milano, ed è maggiormente sostenibile visti gli investimenti, e gli input di inclusione nel Recovery Plan, per l'elettrificazione sull'intera linea Novara-Biella-Santhià”.

Per queste ragioni, i pendolari biellesi, insieme ad altre associazioni piemontesi di pendolari e viaggiatori ed esperti di mobilità, hanno presentano una proposta per un nuovo contratto di servizio regionale. “Non ha senso – dichiara Forno – avere un contratto sospeso per un contenzioso da 18 mesi. Abbiamo quindi proposto alla Regione un contratto sostenibile fondato sui 220 milioni di euro presenti ogni anno nel bilancio regionale per il trasporto su ferro. 80 sono per il servizio metropolitano che ha un suo contratto e che, oggi, garantisce livello di servizio pre Covid. Sulla restante parte, abbiamo proposto un contratto a 12-15 anni, durata necessaria per avere meno costi nell'anno, per un importo ai 140 milioni di euro con cui arriviamo ai 220 mila presenti a bilancio”.

Obiettivo generale della proposta il ripristino del servizio pre Covid su tutte le linee. Nello specifico e nel breve termine il cadenzamento dell'orario sulle principali direttrici (Biella-Torino, ex Torino-Genova; Torino-Cuneo; Torino-Savona), la bigliettazione integrata; la garanzia di accessibilità, per le persone con ridotta mobilità, a tutti i treni circolanti ed a tutte le stazioni. Nel medio e lungo termine, sviluppo di nuovi servizi post interventi infrastrutturali (come sulla Biella-Milano); impiego materiale rotabile alimentato ad idrogeno su linee trazione termica oppure di mezzi trimodali diesel+elettrico+batteria; riapertura per step delle principali linee sospese come Asti-Alba, Casale-Vercelli, Casale-Mortara, Pinerolo-Torre Pellice, Alessandria-Ovada.

Una proposta in favore delle 4 mila persone, che, in entrata ed uscita in un giorno medio feriale, movimentano il servizio ferroviario a Biella. “Oggi, - precisa Forno - i numeri non sono quelli, ma normalmente i viaggiatori sono 2200 su Santhià e 1800 su Novara. In queste settimane di ripresa di mobilità, abbiamo ricevuto molte segnalazioni: il sabato ed i festivi mancano le corse e, in settimana, mancano i treni di rinforzo, funzionali a garantire i collegamenti ogni mezzora con Torino. Una situazione attenuata dallo smart working, ma, se l'offerta non cresce di fronte alla crescita della mobilità, il servizio arriverà preso ad un punto di rottura: la questione è calda e rischia di esserlo ancora di più”.

Le difficoltà economiche di Trenitalia per la riduzione dei posti sui treni causa Covid non sono una giustificazione per i pendolari biellese. “A livello nazionale – conclude Paolo Forno - sono stati stanziati fondi per compensare questi minori introiti. Dobbiamo uscire da questa situazione in cui siamo l'unica regione che sta contraendo il servizio invece di spingerlo come indicano le scelte nazionale ed europee”.