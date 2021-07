Rolando confermato presidente della Pro Loco Riabella, eventi e contributi in arrivo per interventi

La Pro Loco di Riabella prova a lasciarsi alle spalle la pandemia e a ripartire guardando al futuro. Nella seduta del 7 giugno scorso il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci del 26 maggio scorso, ha riconfermato Emanuele Rolando alla Presidenza.

Il nuovo staff, che resterà in carica fino all'aprile 2024, risulta così composto: Emanuele Rolando (Presidente), Sergio Baldassi (Vicepresidente), Maria Martinazzo Sartor (Segretario), Filippo Cioffi (Tesoriere). Il Consiglio sarà formato da: Enrico Alfisi, Silvia Boggio Lega, Diego Coppo, Anna Furlan, Massimo Ghiraldi, Monica Iovine, Ana Cristina Jacome, Carolina Maciotta Carlaz, Anna Piatti, Giulia Piccinelli e Jacopo Sogliano. Rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, dove sono stati riconfermati Sabina Martinazzo Sartor, Maria Teresa Iacazio e Grazia Maria Piccinelli.

Per quanto riguarda le attività 2021 il primo evento cui la Pro Loco punta per ripartire è la 4^ edizione del mini trail #distacalacrava RUN previsto per il pomeriggio di sabato 31 luglio, cui seguirà un rinfresco aperto a tutti gli abitanti del paese, che festeggeranno così il patrono Sant’Eusebio. Ad agosto torneranno poi le tradizionali Gare di Bocce per adulti e bambini, accompagnate da altri appuntamenti ancora da definire. Il tutto ovviamente nella speranza che il peggio sia alle spalle.

La Pro Loco ha infine ottenuto un contributo di 2mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell'ambito del bando Spazio alla comunità per la risistemazione dell'area picnic del Parco degli Arbo (palizzata, tavoli, muretti, ecc.) su un progetto di 3.048 euro complessivi, i cui lavori partiranno dopo l’estate.