Riapre Ponte della Pistolesa, Ramella Pralungo: “Fatto il meglio in tempi ragionevoli, risultato importante”

Riapre il ponte della Pistolesa a Veglio. Un' apertura condizionata a importanti limitazioni, dopo un lungo e accurato iter di indagini e verifiche.

“L’amministrazione provinciale è consapevole del fatto che sia una riapertura 'condizionata' alle limitazioni sopra esposte, ma è altrettanto convinta che non sia opportuno rimandare e che sia stato fatto il meglio in tempi ragionevoli, con il massimo dello sforzo e della cura per raggiungere questo importante risultato per la viabilità del territorio”. Così il vicepresidente di Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo nell'accompagnare la trasmissione della perizia strutturale ai Comuni interessati (Veglio e Valdilana) da parte dell'area Tecnica dell'ente, pochi giorni fa, stabilendo di fatto la revoca dell'ordinanza di chiusura e la conseguente riapertura del ponte di Veglio.

Il viadotto ha riaperto oggi, 9 giugno, alle 12, con alcune importanti limitazioni. Innanzi tutto l'Amministrazione Provinciale provvederà per competenza, ad istituire con ordinanza, la limitazione di transito sopra indicata ai veicoli di massa superiore a 35 ql , con la posa della relativa cartellonistica informativa. Inoltre si chiede ai comuni interessati, nell’ambito delle competenze comunali di protezione civile, le disposizioni di messa fuori esercizio del ponte (con opportune delimitazioni: barriere, transenne, ecc.), in caso di allerta meteo- idrologica emanata da ARPA Piemonte, di livello arancione.