Netro, si lavora per la sicurezza dei corsi d’acqua

A Netro si lavora per mettere in sicurezza i corsi d’acqua che attraversano il paese. I punti nevralgici riguardano il rio Selve, nello specifico il versante a monte della Strada Provinciale 500 in frazione Castellazzo. Per proteggere la frazione, verranno sostituite le caditoie per il controllo delle acque piovane.

Per quanto riguarda il rio Componeto, si procederà alla consolidazione del versante sinistro. Sul rio Madonna, si interverrà nell’area attrezzata, tramite la pulizia delle griglie a pettine e il controllo della vegetazione.