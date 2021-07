Dalla Valle Cervo a Roma, Valsaar si presenta alla Camera dei Deputati

“Con grande orgoglio da biellese, oggi diamo risalto ad un progetto importante per il nostro territorio che vede tante persone insieme per il bene comune”. Con queste parole ha esordito il deputato Roberto Pella, capogruppo FI in commissione Bilancio e vicepresidente vicario dell'Anci aprendo questa mattina la conferenza stampa alla Camera dei Deputati per presentare il progetto Valsaar.

“Quello che ho apprezzato di più del progetto sono: la circolarità economica, la valorizzazione delle competenze del territorio, la sostenibilità creativa e la capacità di fare rete fra i mestieri e le aziende del territorio”, ha concluso l'onorevole. Valsaar è un progetto nato a Biella per sostenere la Valle Cervo, duramente colpita dall'ultima alluvione del 2020. Il progetto, vincitore del premio Maestro di Mestiere promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con l'Associazione Fatti ad Arte, vede in particolare una eco-sneaker 100% sostenibile, confezionata a mano utilizzando solo materiali naturali, riciclati e riciclabili. Parte del ricavato di Valsaar verrà devoluto all'Associazione Montana Valle Cervo per la ricostruzione di quel territorio.

L'ideatore della eco.sneaker Andrea Barbera, della Barbera Sandro e Figli, ha aggiunto: “Un grande ringraziamento all'onorevole Pella che ha organizzato questa giornata. Siamo qui per parlare del nostro progetto che unisce natura, artigianato, innovazione, sostenibilità e territorio. Abbiamo realizzato un prodotto con materiali interamente riciclati e riciclabili, di qualità perché vogliamo che duri nel tempo. Al progetto hanno aderito una decina di biellesi, fra imprenditori, artisti e artigiani, permettendoci di raggiungere risultati inimmaginabili, che sono merito del lavoro di squadra”.

E' intervenuto poi in video collegamento il maestro Michelangelo Pistoletto, che ha contribuito al progetto attraverso la sua Fondazione con il simbolo del Terzo Paradiso impresso sull'etichetta frontale della calzatura. L'artista ha ribadito come la sostenibilità ambientale sia fondamentale per il nostro futuro e ha evidenziato come il Terzo Paradiso sia perfettamente integrato nel progetto Valsaar. Durante l'incontro sono intervenuti anche Barbara Greggio, assessore al Turismo Città di Biella, Franco Ferraris, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nonché amministratore delegato del Lanificio Ermenegildo Zegna, Christian Clarizio, consigliere ATL Biella che ha auspicato che presto il progetto Valsaar sia associato a Biella, e Pier Francesco Corcione, direttore dell'Unione Industriale Biellese.