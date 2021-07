Hic et Nunc, il Golf si degusta… a Cavaglià

Calici in alto e driver sui fairway, 18 buche sul campo e 7 di terzo di tempo. Sabato l'evento Hic et Nunc Il Golf degusta il Monferrato, terza edizione del tour che porta il vino sui più spettacolari green del nord Italia, ha regalato a 120 partecipanti una bellissima giornata che li ha visti impegnati prima in una gara Stableford (3 categorie) e poi in un gustoso percorso enogastronomico di sette tappe nel villaggio creato dagli organizzatori tra le degustazioni delle migliori etichette della cantina. Si è passati da un Grignolino e un Barbera Brut Rosè, a un Cortese Doc, per proseguire con una Barbera Superiore, senza dimenticare il gran finale con i distillati.

Il tutto accompagnato da bocconcini, quiche e tortini. Felici i vincitori tutti con ottimi score a partire dalla vincitrice Sara Berselli (38 punti lordo, -2 sul par del campo), decisamente “consolati” dall'esperienza gli altri. A chiudere la manifestazione si è svolta la premiazione dove ha presenziato l'Ad del gruppo Massimo Rosolen. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Sara Berselli Continental Verbania punti 38, 1° Netto Paolo Brusa Cavaglià 39, 2° Netto Simone Bucino Cavaglià 39, 3° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Massimo Tatti Crema 40, 2° Netto Giovanni Bertoli Arzaga 39, 3° Netto Tommaso Zugnino Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Carlo Cinotto Crema 42, 2° Netto Andrea Seidita Crema 41, 3° Netto Sandra Ravani Cavaglià 40. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglia' 39, 1° Seniores Vera Zambelli Cavaglia' 39. Nearest maschile buca 9 Bertoli Giovanni m. 1,31. Nearest femminile buca 9 Meggiorin Giulia m. 7,37. Driving Contest: Zugnino Tommaso e Berselli Sara.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la gara sponsorizzata dall'Azienda Vitivinicola Pier (18 buche, Stableford, 3 categorie) valida anche come annuale sfida interclub con gli svizzeri del Gc Verbier. Il successo a squadre è andato al Gc Cavaglià guidato dal Presidente Paolo Schellino e Paolo Bucino che ha realizzato il miglior risultato lordo. La rivincita si svolgerà in Svizzera nel 2022. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Simone Bucino Cavaglià 34, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 39, 2° Netto Marc Carroz Estero 37. 2a categoria: 1° Netto Salvatore Candura Cavaglià 37, 2° Netto Hervè Haigron Verbier 36. 3a categoria: 1° Netto Elena Rossi Cavaglià 40, 2° Netto Luca Maccagno Cavaglià 39. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 37. 1° Seniores Alessandro Ropolo Cavaglià 37. Nearest buca 9 Filippo Scortichini m. 0,55. Dopo un piacevole weekend all’insegna delle degustazioni prosegue l’attività al Golf Club Cavaglià.

Giovedì si apre il fine settimana con la tappa del circuito Golf Sì (18 buche Stableford). Sabato ritorna il classico Trofeo Monterosa (18 buche Stableford, 3 categorie, a fine giornata premiazione e rinfresco). Domenica ospiteremo un circuito inedito per l’Italia ma che si disputa da anni con successo in Austria, Germania e Svizzera, il Birdie-open.com (18 buche Stableford, 3 categorie, a fine giornata premiazione e rinfresco) che porterà i migliori usciti tramite un ranking nazionale (i giocatori si qualificheranno alla finale in base a queste graduatorie: i primi venti classificati dell’“Ordine di Merito”, i primi dieci della classifica “Frequenza” e i primi dieci della classifica “Birdie & Eagle”) alla finale che si disputerà il 6 novembre nel prestigioso Verdura Golf Resort in Sicilia.