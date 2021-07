Botalla TeamVolley, l'Under 19 supera 3-0 la Fortitudo

Il lavoro in palestra paga sempre. Lo sa bene anche la Under 19 del Botalla TeamVolley, che l'laltra sera ha agguantato la finale regionale sconfiggendo per 3-0 la Fortitudo Occimiano al termine di una partita decisamente ostica. Domenica prossima le giovani biancoblù allenate da coach Paolo Salussolia molto probabilmente (l'altra semifinale non è ancora stata giocata ma non dovrebbero esserci sorprese) si troveranno di fronte l'avversaria che nessuno vorrebbe incontrare sul proprio cammino: le pari età della Igor Novara, formazione costruita evidentemente per raggiungere traguardi importanti.

È proprio coach Salussolia a raccontarci il match che ha spalancato al Botalla TeamVolley le porte per l'ultimo atto della stagione 2020/21: «Una partita durissima, come peraltro era nelle aspettative e come l'avevamo presentata alle ragazze. Nel primo set siamo stati bravi a prendere un buon giro di battuta e un paio di attacchi importanti nei momenti caldi, nel secondo abbiamo piazzato quei due o tre muri punto che ci hanno tolto le castagne dal fuoco, nel terzo periodo, dopo una serie di errori dovuti in parte alla stanchezza in parte ad un po' di confusione, abbiamo riannodato i fili e con un paio di attacchi ben fatti dai posti 4 che in questa partita ci hanno dato veramente tanto, siamo riusciti a chiuderla».

«In ogni caso - continua l'allenatore biancoblù -, un altro obiettivo raggiunto, perché non è mai scontato arrivare in finale. Adesso ci troviamo di fronte una di quelle montagna da scalare che fa paura anche solo a dirlo, perché la Igor Novara è strutturata per ben altri obiettivi rispetto ai nostri. Alle ragazze ho portato l'esempio del Roland Garros dove tre italiani sfideranno Federer, Nadal e Djokovic. Nove volte su dieci vinceranno loro, una su dieci i nostri. Noi non abbiamo nulla da perdere ma dobbiamo comunque il dovere di provarci e fare del nostro meglio, dopodiché quello che succederà lo sapremo domenica prossima».

BOTALLA TEAMVOLLEY – FORTITUDO OCCIMIANO 3-0

Parziali: 25-23, 25-22, 26-24

TeamVolley: Biassoli 1, Lorenzon, Loro Piana, Zatta 12, Levis 20, Biasin B. 7, Corso ne, Melotti 7, Caramori, Biasin C. 5, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia. Assistente: Allorto. Dirigente: Cincotta.