Vignola risponde ai 5 Stelle: “Accuse infondate e non veritiere, fanno male alla politica locale”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio Direttore,

Le scrivo in merito alla vicenda emersa recentemente secondo la quale durante un consiglio comunale di un anno e mezzo fa, avrei votato in forma di saluto romano il punto relativo alla concessione della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

Ritengo che in questi due anni di vita amministrativa l’assoluta immobilità da parte del Movimento Cinque Stelle non possa ora trovare sfogo e visibilità in questa triste vicenda. Provengo da una famiglia meridionale, molto umile e con radici cattoliche, arrivata a Biella nel 1970 grazie all'industriale sig. Sassone, il quale aveva una conceria a Massazza, che ha dato lavoro a me, ai miei genitori nonché ai miei fratelli e sorelle. In campo lavorativo ed anche in politica mi sono semplicemente messo in gioco, sempre con il massimo rispetto per le altre persone.

Faccio parte di una lista civica che appoggia il sindaco Corradino, e chiunque sa che non sono mai stato vicino a ciò che mi viene contestato ed agli ambienti ai quali vengo additato. Ritengo che in base alle polemiche apparse sui giornali locali, le accuse a me rivolte siano del tutto infondate e non veritiere, le ritengo una perdita di tempo poiché esiste, e chi vuole può verificare e documentarsi (cosa non fatta dal Movimento Cinque Stelle) un video ufficiale della seduta consigliare, dove si dimostra che il gesto “atletico” indicato dal sig. Botta non è relativo alla votazione su Liliana Segre, bensì ad una sul manto stradale, dunque mi sento assolutamente tranquillo.

Va ribadito che in quel momento stavo rientrando in Consiglio dopo una pausa, proprio mentre si stava votando e ho alzato semplicemente la mano per votare come in altre occasioni. Sfido chiunque a trovare nella mia storia personale momenti in cui mi sono comportato come vengo additato dal Movimento Cinque Stelle e mi permetto di scriverLe poiché queste vicende fanno solo del gran male alla politica locale”.