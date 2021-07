Urla e musica ad alto volume nella notte. Residenti Chiavazza prostestano: “Ragazzi, abbiate rispetto”

Continuo via vai di macchine, urla, schiamazzi e musica ad alto volume. Questo hanno dovuto sopportare per giorni alcuni residenti di Chiavazza.

Questo il contenuto della loro lettera inviata in redazione: “Siamo contenti che si possa tornare finalmente alla normalità e uscire di casa a rivedere gli amici; tuttavia il buonsenso è un concetto che continua a mancare. Nonostante il coprifuoco, per tutto il fine settimana, per le strade di Chiavazza e nel Parco Regione Croce, si sono sentiti schiamazzi e musica ad alto volume da parte di gruppi di ragazzi che a notte inoltrata, intorno alle 2 o alle 3 del mattino, si comportavano come se fossero le 16 del pomeriggio. Si spera in un episodio isolato ma abbiate rispetto per le persone che dormono”.