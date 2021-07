Un ciclista di circa 46 anni è stato trasportato in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, 7 giugno, a Gaglianico. Per cause da accertare, un'auto e una bici sono rimaste coinvolte in un sinistro in via Monte Grappa. Indenne la donna alla guida.

Il biker è stato assistito dai sanitari del 118 e portato in Pronto Soccorso per accertamenti. Secondo le prime informazioni non sembra grave. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.