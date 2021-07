Biella, doppio incidente stradale tra auto: in azione Polizia locale

Doppio incidente stradale nel capoluogo di Provincia. Nel tardo pomeriggio di ieri, 7 giugno, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro, a pochi passi dal Commando Provinciale dei Carabinieri di Biella. Fortunatamente i due conducenti non sono rimasti feriti. Ad effettuare i rilievi gli agenti della Polizia locale.

Questa mattina, invece, si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli in via Juvarra. Anche in questo caso le due persone alla guida non hanno riportato alcun tipo di contusione.