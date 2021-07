Mottalciata, una panchina rossa contro violenza su donne. Sindaco: “Piccolo gesto per sensibilizzare”

Nell’ambito del progetto Panchine Rosse contro la violenza sulle donne, nella settimana scorsa ne è stata inaugurata una nel comune di Mottalciata.

Installata dal Comune davanti alla palestra della città, su di essa è stato posto un mezzo busto raffigurante una donna incatenata “dai pregiudizi che ancora oggi le donne devono subire”, con accanto un manifesto in cui viene presentato il progetto di riferimento.

Il sindaco Roberto Vanzi ha così commentato: “La nostra è sempre stata un’amministrazione sensibile a questi temi. Quando si è cominciato a parlare di panchine rosse e scarpe rosse ci siamo mossi per tempo e non appena c'è stata la possibilità di recuperarne una, abbiamo provveduto ad installarla nella piazzetta dietro alle scuole. È un piccolo gesto ma se tutti si attivassero in prima persona si potrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica e forse si contribuirebbe a far sì che ci sia parità tra uomini e donne”.