Interruzioni di corrente a Pollone per lavori, ecco le zone interessate

Il comune di Pollone comunica ai suoi cittadini che, a causa di alcuni lavori sugli impianti, la fornitura di energia elettrica subirà delle interruzioni. Giovedì 10 giugno, dalle 8.45 alle 15.30, le zone interessate saranno – relativamente ad alcuni numeri civici- in via Trotti, vicolo Trotti e piazza Trotti, sulla strada antica del Chiavolino, in regione Vallauta e in via Bozzalla.

Nella stessa giornata ma dalle 13.45 alle 18, le interruzioni riguarderanno via Ostolino, via Colonnetti e regione Pera. Il giorno seguente, venerdì 11 dalle 8.45 alle 15.45, i lavori proseguiranno in via Caduti per la Patria, via Deagostini, vicolo Molinetto, via Botto, via Billotti, via Frassati, via Bozzalla e piazza Delleani.

Sempre per alcuni numeri civici, consultabili sul sito comunale. Si ricorda che durante i lavori la corrente elettrica potrebbe anche momentaneamente ritornare per venire poi interrotta nuovamente. Si consiglia di non usare ascensori nella fascia oraria indicata.