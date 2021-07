Graglia, lavori sulle strade fino al prossimo 18 giugno: ecco le vie interessate

Serie di lavori in corso a Graglia. Da ieri fino al prossimo venerdì 18 giugno, dalle 8.30 fino alle 18.30 (ovvero nell’orario lavorativo degli operai), alcune strade comunali subiranno una modifica della circolazione.

Il piccolo disagio è dovuto all’opera di rifacimento parziale del manto stradale, a causa dei lavori di posa dei cavi della fibra ottica. Le vie interessate saranno via Partigiani d’Italia, via Campiglie, via per Camburzano, via De Stefanis e le strade per cantone Valle e per cantone Oreto. Su alcuni tratti, si creeranno dei sensi unici alternati, che saranno regolati dai movieri della ditta incaricata dei lavori.