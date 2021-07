Centri estivi in Valle Cervo, giovedì si presentano le attività

Per l'anno 2021 l'Unione Montana Valle Cervo la Bursch organizza, in concerto con i comuni aderenti, i centri estivi che saranno gestiti dall'Associazione C.A.M. CREA-ATTIVA/MENTE.

Il servizio sarà svolto in due siti: al Parco della Salute (Andorno Micca) per i bambini della scuola primaria e secondaria e alla scuola Materna Don Paolo Gagliardini di Andorno Micca per i bimbi della scuola materna. L'Associazione C.A.M. invita i genitori interessati il prossimo 10 giugno alle 18.30 presso il Parco della Salute per la presentazione delle attività.