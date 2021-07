Camburzano, si lavora per l’affidamento del campo sportivo

Il comune di Camburzano ha ufficialmente avviato -tramite un avviso- un’indagine di mercato per la ricerca di associazioni e società (sportive e dilettantistiche) o altri enti di promozione sportiva per l’affidamento in gestione del campo comunale per i prossimi cinque anni.

L’affidatario -che deve essere regolarmente costituito- dovrà anche garantire il pieno funzionamento dell’impianto sportivo, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e delle disposizioni relative all’esercizio, allo scopo di favorire le attività compatibilmente con attrezzature e orari di competenza.

Il campo, localizzato in via De Amicis, offre (oltre al terreno di gioco) spogliatoi per squadre e arbitri, magazzino, caldaia e bagni. La documentazione per l’affidamento dovrà essere presentata al Comune entro le 18:30 del 21 giugno prossimo.