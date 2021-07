ASL Biella, nuovo direttore Sanò incontra Corradino e Mosca: “Obiettivo? Cure e assistenza di alto livello”

Nella mattinata di ieri, lunedì 7 giugno, il direttore generale dell’ASL Biella, Mario Sanò, ha incontrato il sindaco della Città di Biella Claudio Corradino e il consigliere della Regione Piemonte Michele Mosca. La visita delle autorità in Ospedale è stata l’occasione per un saluto tra le parti e per stilare un primo punto della situazione, nell’ottica di un sempre miglior servizio alla cittadinanza, dopo l’arrivo di Sanò alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale biellese.

“Ringrazio Corradino e Mosca per il colloquio e il benvenuto che hanno voluto darmi di persona – commenta il direttore generale – Sono certo che la collaborazione tra l’ASL di Biella, le istituzioni e le diverse rappresentanze politiche del territorio continueranno a essere proficue. Il nostro obiettivo, tutti insieme, è di garantire prevenzione, cure e assistenza di alto livello per l’utenza. Sicuramente non mancheranno altre occasioni di confronto in questo senso”.