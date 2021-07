Scuola Pallavolo Biellese supera a pieni voti lo scoglio Vercelli

Forse nessuno, all'inizio di questa seconda fase di stagione, avrebbe detto che la Ilario Ormezzano SPB si sarebbe presentata al match decisivo, quello che si giocherà sabato prossimo 12 giugno a Santhià contro la formazione di casa (ore 20.30), con un filotto di cinque vittorie su altrettante partite e un solo set concesso alle squadre avversarie.

L'ultimo match disputato al PalaSarselli di Chiavazza ha visto il sestetto di coach Carlos Di Lonardo superare anche lo scoglio rappresentato dal forte Volley Vercelli. Un match molto teso e combattuto, che ha comunque dato ragione alla maggior qualità tecnica e tattica della compagine laniera: 3-1 il risultato finale.

«È stata una partita davvero molto combattuta - sottolinea coach Carlos Di Lonardo -, con due squadre che hanno messo l'anima in campo. Abbiamo iniziato il match un po' contratti, anche per merito di Vercelli che ha attaccato molto bene con un paio di giocatori e ha difeso tantissimo. Dopo il secondo set vinto dagli ospiti, i miei ragazzi sono stati molto bravi a chiudere il terzo e il quarto giocando i punti importanti con testa e determinazione. Unica nota dolente della partita i tanti errori in battuta. Non voglio assolutamente cercare alibi, ma sono convinto che una buona parte di questi errori sia dipesa dal fatto di aver giocato in una palestra molto bella, come il PalaSarselli, ma in cui non ci alleniamo praticamente mai. Questo incide in particolare sul fondamentale della battuta perché i giocatori perdono i loro punti di riferimento abituali. La mia considerazione deriva dal fatto che nelle ultime gare disputate al PalaPajetta, che è il nostro campo di casa, stavamo battendo molto bene».

«Detto questo – continua il coach –, siamo tutti molto contenti di arrivare all'ultima partita contro Santhià nella consapevolezza di potercela giocare per passare alla finale promozione. Quando si arriva ad un match così importante con delle buone chance, vuol dire che si è fatto veramente molto bene nel corso di tutta la stagione. Penso che chiunque all'inizio di questo campionato avrebbe firmato per arrivare a oggi con una sola sconfitta al passivo, in quell'incredibile partita contro San Paolo a Torino, che mi piacerebbe poter rigiocare senza infortuni e squalifiche. Abbiamo vinto tutte le altre partite senza mai giocare nemmeno un tie-break, con un numero di 3-0 impressionante. Adesso ovviamente non ci tiriamo indietro, Santhià è una squadra molto forte ma noi ci prepareremo tutta la settimana per dare il massimo in questa partita secca, e poi faremo i conti alla fine».

ILARIO ORMEZZANO SPB – VOLLEY VERCELLI 3-1

Parziali: 25-18, 23-25, 25-19, 25-18

SPB: Frison E. 7, Scardellato 16, Frison D. 14, Ricino 9, Marchiodi 6, Solivo 10, Vicario (L) 1, Gallo, Rastello 2, Bagnasco, Brusasca ne, Guala 3, Silvestrini ne, Ramella Santin (L) ne. Allenatore: Carlos Di Lonardo. Assistente: Federico Barazzotto.

Molto bene anche le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. Da sottolineare, in particolare, l'ottimo risultato dell'Under 15 Monteleone Trasporti SPB, allenata da coach Fabio Lavecchia, che, battendo il Pavic Romagnano per 3-1, stacca il biglietto per la finale territoriale contro San Rocco Novar.

SPB Monteleone trasporti - Pavic Romagnano 3-1 (25-23, 25-15, 11-25, 26-24)