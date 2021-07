Nuove gare per Boxingclub Biella, ecco la cronaca del weekend

Mentre a Parigi gli atleti ed atlete della Nazionale si stanno giocando la qualificazione per le prossime Olimpiadi a Tokio, l'attività periferica è sempre più attiva e per la Boxingclub Biella- FumononFumo, l'impegno è settimanale. Anche questa domenica i tre atleti sono saliti sul quadrato per dare un senso agli allenamenti svolti durante i mesi trascorsi in semi libertà e cercare di trasformare il proprio sogno in realtà. Questa volta è toccato salire sul quadrato Bryan Roveglia 17enne cat. 69kg esordiente contro un pari età e peso svizzero Krasniqi Sazan Boxe Locarno.

L'incontro ha visto una grande parità a livello tecnico e fisico, entrambi gli atleti sono saliti con una grossa emozione che ha giocato a discapito della prestazione soprattutto per Bryan che nella terza ripresa non è riuscito a mettere quei pochi colpi in più tali da consentire di portarsi a casa il risultato che è così andato nelle mani dello svizzero. Il secondo a salire sul ring è stato Jacopo Solinas, pugile dotato di buona tecnica e mobilità ma ancora molto emotivo sia nel pre match e sia nell'affrontare l'incontro così che anch'egli opposto allo svizzero Bernasconi Sarmento ha ceduto la seconda e terza ripresa ad un avversario leggermente più basso ma con più determinazione e che non ha mai ceduto al pensiero della vittoria.

Ultimo a scendere sul ring è stato Antonio Sarli un ragazzone arrivato in palestra con un peso di 92 kg ed arrivato domenica ad un peso forma di 74,5 kg con una esplosività naturale, ha incrociato i guanti con Zoppis Umberto della Boxe Verbania ed hanno dato vita ad una vera e propria guerra con il primo conteggio dopo 1,30" da parte di Sarli ai danni di Zoppis e nella seconda ripresa il conteggio è arrivato per il nostro pugile. Grande cuore che alla fine delle tre riprese ha premiato il verbanese, un po' più attento sulla parte tecnica che ancora manca all'acerbo biellese.

Il detto dice "L'arte di vincere si impara dalle sconfitte", ma il nostro obiettivo è di ridurre al minimo gli errori ed essere pronti per esultare nelle vittorie!