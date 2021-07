Ginnastica artistica, bronzo per Federico Pozzato: bene anche Francesco Prato

La Società Ginnastica La Marmora-Bonprix eccelle ancora una volta nell’Artistica Maschile. I ragazzi lamarmorini, Federico Pozzato e Francesco Prato sono gli unici del Piemonte e Valle d’Aosta alla Coppa dei Campioni che ha visto a Fermo più di centocinquanta ginnasti tra Juniores e Seniores.

Federico che veste quest’anno la maglia della lombarda Società Ares con cui ha gareggiato in serie A1, ma che di fatto noi consideriamo sempre della La Marmora, allenandosi tutto l’anno nella nostra palestra sotto le direttive di Jacopo Vercellino, avrebbe dovuto presentarsi da solo con Jacopo alla gara. Dal momento che c’era la possibilità per i ginnasti di gareggiare non con il programma completo ma anche solo a qualche attrezzo, Francesco Prato che sta studiando i nuovi esercizi, avendone già pronti due, ha deciso, insieme all’allenatore, di partecipare, pur senza velleità di classifica.

Federico nella classifica assoluta, dopo aver concluso la sua gara a sei attrezzi si è classificato decimo ottenendo il diritto riservato ai primi diwci classificati, di partecipare ai Campionati Nazionali Assoluti che si disputeranno a Napoli dal 9 all’11 luglio. Questo grandissimo risultato non è il solo ottenuto da Federico, che è stato ammesso alla finale per attrezzi tra i migliori sei ginnasti alle parallele con il terzo punteggio ed agli anelli con il sesto. Nella finale che si è svolta domenica, Federico desideroso di migliorare agli anelli, si è concentrato moltissimo ed ha ottenuto la medaglia di bronzo a pari merito con altri due ginnasti mentre è sceso nella classifica alle parallele giungendo quinto.

Francesco Prato, che non poteva ambire ad ottenere un grande risultato gareggiando a due attrezzi anziché a sei, come peraltro hanno fatto molti ginnasti sia perché normalmente partecipano solamente alle gare di specialità sia perché l’annata è stata dura e molti preparano in questi mesi gli elementi tecnici nuovi da inserire nei loro esercizi, tra tutti i ginnasti che hanno presentato due esercizi, si è classificato quarto e non è certo un traguardo da disprezzare. Da questa gara di Francesco, Jacopo Vercellino ha potuto appurare che i due esercizi presentati sono competitivi e che nei prossimi mesi verranno perfezionati insieme agli altri esercizi per la nuova stagione agonistica.

Questi due ginnasti, insieme a Riccardo Pozzato, fratello di Federico, che non ha potuto gareggiare per problemi fisici, sono le colonne della La Marmora e sono trainanti per i numerosi giovani che frequentano la nostra palestra. I risultati ottenuti ci riempiono di gioia soprattutto per la serietà negli allenamenti che, anche se faticosi, i ragazzi affrontano con grinta e determinazione da imitare.