Biella Rugby, l'Under 16 prima squadra a scendere in campo dopo la pandemia

È toccato alla nostra Under 16 giocare la prima partita vera dopo la pandemia, inaugurando di fatto la stagiona facoltativa gialloverde. È successo ieri, in trasferta a Chieri, per il confronto con i pari età del Monferrato Rugby. “Noi allenatori, i dirigenti accompagnatori e la governance del Biella Rugby, alla vigilia dell’evento eravamo eccitatissimi, finalmente si giocava una partita vera. Potrà sembrare una cosa banale, ma tornare a giocare dopo un anno, un po’ significa ‘tornare alla normalità’.

I giocatori erano emozionatissimi, ma soprattutto desiderosi di tornare a provare il sano desiderio di competere, di dare il massimo, di condivisione agonistica e di tensione positiva che solo una gara può offrire”, spiega coach Adriano Moro. L’incontro si è concluso con il punteggio di 28-17 in favore dei padroni di casa. Per Biella due mete segnate nell’ordine da Lodovico Pagliano e Gabriele Gregori, due trasformazioni e un calcio di punizione realizzati da Matteo Morel.

Ancora Moro: “I ragazzi hanno affrontato una partita molto dura sul piano fisico senza cedere minimamente alla differenza di peso e alla differenza di struttura di gioco. La partita è stata giocata da buona parte di ragazzi del 2006, tra cui alcuni esordienti alla prima esperienza generale. Tuttavia, il collettivo è riuscito non solo a reggere bene fornendo un’ottima prestazione difensiva, ma addirittura ad essere propositivo segnando due bellissime mete, frutto dell’applicazione dei principi e di un grande ritmo di avanzamento attraverso la continuità diretta. Oggi i ragazzi sono diventati un po’ più uomini. Veri gladiatori in grado di ribaltare un pronostico che, in partenza, li vedeva nettamente sfavoriti. Non vediamo l’ora che sia domenica per ripetere in casa nostra la prestazione di oggi e magari impensierire il Monferrato anche dal punto di vista del risultato”.