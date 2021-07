"Ponderano Merita" al sindaco: "Il centro estivo si farà?"

"A una settimana dalla fine delle scuole sono davvero tanti i genitori che ci hanno scritto chiedendo notizie sul centro estivo. E se è già abbastanza insolito che il gruppo di minoranza venga ad essere il riferimento per i servizi comunali, quello che lascia davvero perplessi è che l’amministrazione, senza assessori di riferimento per la materia, stia lasciando i cittadini ponderanesi senza risposte. Per questo motivo il Gruppo Consiliare Ponderano Merita ha depositato un’interrogazione nella speranza possa essere un monito e un incentivo a darsi da fare. Riteniamo davvero grave che non vengano fornite indicazioni a ragazzi e genitori, fondamentali per la gestione di ogni famiglia. Non vorremmo che tanto indugiare finisca per depotenziare l’ennesimo servizio comunale".