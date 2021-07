Non perdere il risparmio di Stufe a Pellet Italia: il riscaldamento eco-compatibile in sconto

Scegliendo Stufe a Pellet Italia, produttore specializzato nel campo del riscaldamento, l’obiettivo di un risparmio eco-sostenibile viene raggiunto grazie a stufe in grado di soddisfare le esigenze dell’intera abitazione. Merito di progettazione e realizzazione Made in Italy, soluzioni tecnologiche all’avanguardia e lavorazioni artigianali. Tutto abbinato a design in cui cura dei dettagli e qualità delle materie prime si fondono. Senza contare il vantaggio di sconti fino al 40%, grazie al rapporto diretto tra acquirente e produttore.

Sono tre le tipologie di stufe a pellet (stufe ad aria, stufe idro e caldaie idro) che compongono un catalogo di 16 modelli, caratterizzati dalle quattro stelle della Certificazione Ambientale (DM 186/2017). È anche grazie a oltre 70.000 stufe vendute che l’azienda veneziana (con sede a Pianiga) ha ottenuto l’iscrizione nella classifica FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2021 redatta dal Financial Times.

Le stufe rappresentano autentici sistemi di riscaldamento di piccole dimensioni, programmabili sotto ogni aspetto. Costituiscono inoltre una formula eco-compatibile per il riscaldamento dell’intera casa. È determinato un risparmio in bolletta nel rispetto dell’ambiente.

Le eccellenti performance sono garantite da un’alta qualità italiana che passa anche dall’impiego di tecnologie innovative, grazie alle quali è raggiunto l’obiettivo della massima riduzione dei consumi. Vengono messe in campo le competenze di tecnici con esperienza decennale e internazionale. A distinguere la produzione è la cura di ogni dettaglio, la qualità della materia prima e l’attenzione verso il design.

Tre le tipologie di prodotti, tutti in pronta consegna e con spedizione gratuita in Italia. La produzione è del tutto italiana, dall’ideazione alla progettazione passando per realizzazione e assemblaggio.

Quanto al pagamento, il cliente può scegliere tra tante soluzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze: pagamento alla consegna, pagamento a rate, bonifico bancario, carta di credito, Apple Pay e Google Pay. Chi vuole approfittare di formule rateali può contare su Soisy, che prevede una richiesta online in pochi minuti.

È la soddisfazione espressa da oltre 65.000 clienti uno dei migliori biglietti da visita di Stufe a Pellet Italia, come dimostrano centinaia di feedback positivi verificati da Trustpilot. Come scoprire, in dettaglio, tutti i vantaggi della proposta? Vai su www.stufeapelletitalia.com e concediti subito un risparmio eco-sostenibile dalla qualità italiana.