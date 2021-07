Valdilana piange la morte del fisioterapista Victor Luis Peron: aveva 62 anni

Lutto in Valdilana per la morte di Victor Luis Peron, mancato nei giorni scorsi a soli 62 anni, a causa di un brutto male che non gli lasciato scampo. Questa mattina, 7 giugno, si sono tenuti i funerali (ad opera delle Onoranze Funebri Papale) nella chiesa parrocchiale di Mosso, alla presenza di amici, colleghi, familiari.

Nato in Argentina e giunto nel Biellese, Peron era un fisioterapista molto apprezzato della zona, noto soprattutto per il suo modo garbato e quel sorriso inconfondibile. Lascia nel dolore la compagna e 5 figli.