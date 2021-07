Capriolo sbuca in strada e si scontra con auto: sabato sera da dimenticare per giovane coppia

Grosso spavento per una giovane coppia di biellesi rimasti coinvolti in un incidente stradale nella serata di sabato, 5 giugno, lungo la strada del Maghettone.

Secondo le prime ricostruzioni, un capriolo è sbucato all'improvviso in mezzo alla strada e l'impatto con il veicolo in transito è stato inevitabile: danni al mezzo ma i due giovani non hanno riportato ferite.

L'animale, invece, è sopravvissuto ed è scappato nella boscaglia circostante. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia per i rilievi del caso.