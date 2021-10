Valdilana, domenica di festa per riapertura ex Mulino Susta: "Fiore all'occhiello per turisti" FOTO

Da ieri, domenica 6 giugno, fino ad ottobre, l'ecomuseo Ex Mulino Susta di Soprana, a Valdilana, ha dato il via alle aperture domenicali per i turisti, per gli avventori e per tutti gli appassionati di storia e natura.

Grazie all'Associazione Mulino Susta sempre attiva e con il patrocinio del Comune di Valdilana e la collaborazione della Rete Museale Biellese, si é potuto riaprire in pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid, una delle attrazioni turistiche più storiche e imponenti della municipalità di Soprana.

Buona affluenza di visitatori che, complice anche il bel tempo, hanno trascorso un pomeriggio di relax immersi nella natura che circonda l'intera struttura. Durante la giornata, oltre all'illustrazione della storia dell'Ex Mulino Susta da parte della guida della Rete Museale Biellese, si é potuto anche assistere alla diretta della macinatura dell'antica ruota in funzione, che ha preparato diversi tipi di farine. Proprio quest'ultima é l'attrazione per eccellenza del luogo in sé.

"Con il ritorno alla normalità post lockdown, sicuramente la gente ha voglia di uscire, di fare gite e visite guidate ai monumenti, alle strutture storiche e il nostro Ex Mulino Susta é un fiore all'occhiello della zona che merita la curiosità e l'interesse di turisti e amanti del genere", sottolinea il presidente dell'associazione Michele Role Mucet.

Anche gli studenti potranno ammirare questa struttura: da oggi, 7 giugno, l'ecomuseo Ex Mulino Susta, sarà visitato dagli alunni della scuola primaria di Soprana.