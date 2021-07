Pray, al Parco Bau nuovo evento dedicato agli amici a quattro zampe

Con la ripresa graduale di tutte le attività, anche a livello cinofilo, riprendono le belle iniziative all'aperto per i nostri amici cani, proprio come a Pray. Ricordiamo che il Parco Bau esiste da svariati anni: su concessione dal Comune, é un'area che é stata adibita appositamente per i cani ed é gestito e curato da un gruppo di volontari, sempre attivo in favore degli animali.

L'evento all'aperto, in programma alle 10 di domenica 13 giugno, prevede un programma piuttosto semplice, in piena sicurezza anti-Covid, basato su tre step seguiti dalla cinofila professionista Marica Regalli: Agility Dog, ricerca olfattiva e varie attività cinofile. La partecipazione é aperta a chiunque e a qualsiasi razza canina, viene richiesto solamente il libretto sanitario di ogni cane a tutela di ognuno. Ci sarà dunque, un apposito percorso amatoriale per i cani che potranno correre, socializzare con altri cani, passare una giornata di svago e giochi all'aperto con i propri padroni.

"Anche durante la pandemia non ci siamo mai fermati e, abbiamo raccolto alimenti e coperte per i cani dei canili e delle famiglie più bisognose della zona. Ma, ora finalmente, possiamo tornare a dedicarci anche agli eventi all'aperto come si é sempre fatto negli anni scorsi - sottolinea il responsabile Massimo Bardizza - Ringraziamo calorosamente l'amministrazione comunale in particolare il sindaco Gian Matteo Passuello che ci ha sempre sostenuti in queste iniziative a favore degli animali. E, anche quest'anno ci aspettiamo una partecipazione attiva da parte dei cittadini, giusto per conoscersi e per passare qualche ora insieme anche ai nostri amici a quattro zampe".