Grande interesse a Sagliano Micca per la mostra sulle lame di ieri e oggi del Cervo

Ieri mattina, a Sagliano Micca, si è svolta l’inaugurazione della mostra “Al nos Sarv” alla presenza di numerose autorità nazionali, regionali e locali.

“Come spiegato da chi ha preparato e curato la rassegna, il significato di questa raccolta di immagini è quello di mantenere vivo il ricordo di un torrente – spiegano gli organizzatori su Facebook - che da sempre è stato parte della vita del paese e che da ottobre scorso, a seguito dell’alluvione, ha cambiato aspetto per sempre”.

Grande interesse tra i presenti per una mostra (realizzata da Comune in collaborazione con Pro Loco e Arte in Comune) visibilmente apprezzata.