Seab, insoluti pagati da Vigliano? Rossetto risponde: “Non sono conteggiati in bolletta”

Da tempo è attivo a Vigliano Biellese il comitato Viglianesi Uniti contro la Tarip, il quale, dopo il ricevimento della bolletta con il saldo della tariffa rifiuti 2020, ha scritto al presidente Seab Luca Rossetto lamentando l'addebito in bolletta degli insoluti della società.

Questo il testo della mail scritta da un membro del comitato: “In sede comunale lei dottor Rossetto ha detto che gli insoluti non sono stati spalmati sui cittadini biellesi, poi abbiamo scoperto che Seab ha caricato gli insoluti di Biella sulla nuova bolletta. Io sono una cittadina che ha pagato meno, ma mi lamento ugualmente perché noi di Vigliano abbiamo preso la bastonata più grossa di tutti i 74 comuni per il 2020, e abbiamo paura di riceverne una nuova. Dunque non è vero che solo chi ha subito un rincaro manifesta il proprio disappunto”.

Premettendo che la società si prenderà cura di questa mail il presidente Rossetto risponde piccato: “E' assolutamente falso che gli insoluti di Seab siano presenti nelle bollette sia di Biella che di Vigliano. A Vigliano abbiamo emesso bollette per il 2020 assolutamente identiche a quelle del 2019: le ho controllate una per una. C'è chi ha pagato di più e chi di meno perché qualcuno fa più scarichi ed altri meno. Questa è la vita come dimostrano le 9.000 unità familiari di Biella che hanno pagato meno rispetto al 2019”.