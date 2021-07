Roppolo, c'è l'ordinanza per manutenzione alberi lungo strade e pulizia terreni. Comune: “Multe a inadempienti”

Dopo il caso sollevato dal sindaco di Viverone, anche nella vicina Roppolo l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza inerente l'obbligo di manutenzione della vegetazione lungo le strade comunali e pulizia dei terreni incolti.

“Ciò si ordina a tutti i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, rampicanti e seminativi) poste a dimora in terreni confinanti con le strade classificate provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito, situate nel territorio del comune di Roppolo, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente codice della strada – si legge sul sito comunale - In caso di mancata ottemperanza, si procederà senza ulteriore avviso all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 29 e dall’articolo 211 del Codice della Strada, nonché all’attribuzione alla proprietà inadempiente, delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia”. Per vedere l'ordinanza completa clicca qui.