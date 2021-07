Buone notizie per gli escursionisti amanti della Valle Cervo. È stata messa in sicurezza la prima tratta del sentiero per Castellazzo, nel territorio di Miagliano.

“Dopo il rifacimento del sentiero della Madonna, un'altra operazione terminata – spiegano dal Comune - Grazie al grande lavoro degli operatori forestali regionali il camminamento è stato ripulito e dotato di nuova staccionata! Un altro pezzettino di Miagliano a disposizione”.