Tempo di finali al Challenger Biella 7

Sarà il Next Gen Holger Rune (classe ’03) a sfidare Marco Trungelliti nella finale in programma domenica alle 12 del Biella Challenger 7. Il trentesimo torneo internazionale organizzato da Cosimo Napolitano, il settimo di questa straordinaria quanto atipica stagione, ha già un vincitore. Si tratta del giovane danese, arrivato in città sull’onda della finale persa in Portogallo, ma con il vento in poppa. Così ha messo in fila il tedesco Daniel Altmaier (6-2, 6-7, 7-6) in una delle partite più belle dell’intera settimana; Gastao Elias (6-3, 7-6) che l’aveva battuto pochi giorni prima ad Oeiras; Alexandre Muller (3-6, 7-6, 6-2), con il francese che in questo mese di tennis biellese aveva finora perso solo dai vincitori del torneo (prima Varillas e poi Kokkinakis: non c’è due senza tre?) e sabato, in una semifinale a tratti spettacolare, il ventunenne argentino Tomas Martin Etcheverry (220 Atp, già salito in 203° posizione, suo nuovo best ranking) con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2.

«Non pensavo nemmeno di giocare a Biella: per fortuna aver raggiuto la finale in Portogallo mi ha dato uno ‘Special exempt’ e così sono entrato in tabellone – racconta Rune -. Oggi ero un po’ nervoso, ho giocato a sprazzi. Non sempre si può riuscire ad essere al top, ma è importante trovare il modo di vincere e sono molto orgoglioso di aver raggiunto di nuovo una finale. L’obiettivo è arrivare al più presto tra i top 100 e questo torneo rappresenta un piccolo passo verso questo risultato». Nell’altra semifinale l’argentino Marco Trungelliti (31 anni, 237 Atp) ha avuto la meglio sul brasiliano Felipe Meligeni Rodrigues Alves per 6-3, 3-6, 6-3. Nelle tre precedenti occasioni in cui aveva giocato in città Trungelliti era arrivato una volta nei quarti. «Finalmente sono riuscito ad arrivare in fondo: adesso manca la ciliegina sulla torta – racconta l’istrionico trentunenne sudamericano -. In Italia riesco spesso a raccogliere buoni risultati. Dopo aver vinto il primo set, sul 3-2 nel secondo, non so cosa sia successo: ho commesso alcuni errori, Felipe tirava più forte e così facendo ho perso campo. Da due metri dietro la linea lui aveva più tempo. Per fortuna nel terzo sono tornato a giocare decisamente meglio». Domenica l’aspetta il Next gen Rune.

«L’ho affrontato l’anno scorso in Spagna, e ho perso – conclude Trungelliti -. Ricordo di aver avuto diverse chance e anche di aver spaccato una racchetta. Gioca bene: non so se ha un tipo diverso di pressione, ma avere una squadra intorno certamente l’aiuta». Domenica 6 giugno si terrà la Giornata Nazionale dello Sport, evento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003 e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di giugno. La GNS rappresenta una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani. Il tutto si svolge sotto la direzione del CONI che, in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio ed insieme agli Enti Locali, assume, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Quest'anno, la Giornata Nazionale dello Sport vuole essere anche l'occasione per promuove il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese e sarà anche un saluto simbolico per gli atleti della squadra olimpica che nelle settimane successive voleranno in Giappone per i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo 2020. Nell’attuale situazione non è possibile organizzare, come negli anni scorsi, un evento in presenza dedicato alla sola Giornata Nazionale dello Sport, in quanto non sarebbe compatibile con le attuali normative. La GNS 2021 si svilupperà quindi con eventi territoriali organizzati dalle società che hanno aderito ai progetti Educamp e Centri CONI e con le manifestazioni agonistiche programmate dalle FSN, DSA ed EPS e dalle società ad esse affiliate. Nel programma odierno spicca anche la presenza in occasione della finale dell’Atp Challenger Tour in programma alle 12 sul campo centrale di Tennis Lab Biella in via Liguria.

RISULTATI MAIN DRAW:

SEMIFINALI DI FINALE

[SE] H. Rune (DEN) b. T. Etcheverry (ARG)7-5, 2-6, 6-2

M. Trungelliti (ARG) b. F. Meligeni Rodrigues Alves (BRA) 6-3, 3-6, 6-3

RISULTATI TABELLONE DOPPIO: FINALE

T. Etcheverry (ARG) / R. Olivo (ARG) b. [2] L. Martinez (VEN) / D. Vega Hernandez (ESP) 3-6, 6-3, 10-8